Cuca abre portas para volta de Alecsandro e questiona “prejuízo”

O centroavante Alecsandro, acusado de doping, acabou absolvido. Satisfeito com a notícia confirmada nesta sexta-feira, o técnico Cuca abriu as portas para o retorno do jogador e questionou as autoridades responsáveis pelo controle de substâncias proibidas.

Alecsandro testou positivo para O-dephenylandarine após o clássico contra o Corinthians, pelo Campeonato Paulista, e foi condenado a dois anos de suspensão. A defesa do jogador recorreu e, após examinar o caso, a Wada (Agência Mundial Antidoping) concluiu que o atleta não violou a legislação.

O comitê científico da Wada entendeu que a detecção da substância proibida foi consequência de tratamento contra calvície realizado por Alecsandro. A Federação Paulista de Futebol (FPF), por meio de seu site oficial, anunciou a absolvição nesta sexta-feira, mas o Palmeiras ainda não foi notificado.

“Vejo a situação com muita felicidade pelo lado do profissional, do homem Alecsandro”, disse Cuca. “Vai ser recebido com o maior carinho possível meu, do Palmeiras e dos companheiros. Estamos de braços abertos esperando para que ele venha nos ajudar”, acrescentou o treinador.

Alecsandro está inativo desde o último dia 24 de julho, data em que participou de parte da derrota por 1 a 0 contra o Atlético-MG, no Palestra Itália, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Contente com absolvição do centroavante, Cuca lamentou a confusão em torno do caso.

“Fico triste por um órgão tão importante cometer um erro desse tamanho. É incrível acontecer isso. Você é acusado de doping e não tem força para se defender. Não estava (dopado). E aí? Quem paga o prejuízo? É um prejuízo enorme. Vai ver quanto tempo o atleta ficou sem dormir, pensando no que aconteceu”, afirmou.

Aos 35 anos de idade, Alecsandro cresceu de produção sob o comando de Cuca e fazia uma boa temporada até a acusação de doping – em 2016, tem 10 gols em 28 jogos. O volante Arouca, suspenso preventivamente por uso de substância proibida, atualmente aguarda julgamento.

