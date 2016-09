Corinthians homenageia o falecido ator Domingos Montagner

Futebol Veja as fotos do treino do Corinthians

Morto nesta quinta-feira, após se afogar nas águas do Rio São Francisco, Domingos Montagner foi homenageado pelo Corinthians, equipe pela qual torcia. Através das redes sociais, o clube enviou sentimentos à família do falecido ator, que foi atleta de handebol do Timão.

“Além de grande ator, era corinthiano e foi atleta de handebol do clube. Nossos sentimentos à família de Domingos Montagner. Descanse em paz”, escreveu o Corinthians no perfil oficial do time no Twitter.

Nascido na capital paulista, em 26 de fevereiro de 1962, Montagner era protagonista da novela “Velho Chico”, da TV Globo, gravada em grande parte no curso do Rio São Francisco, no Nordeste do Brasil. O ator morreu enquanto nadava no rio, no município de Canindé de São Francisco, na divisa de Alagoas com Sergipe.



