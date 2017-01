Cleber prega respeito ao Corinthians, mas diz: “Santos é o melhor do Brasil”

Se Felipe Melo deu um show de espontaneidade em sua apresentação no Palmeiras, na última terça-feira, o zagueiro Cleber não ficou atrás nesta sexta, quando vestiu a camisa do Santos pela primeira vez como atleta do alvinegro. Porém, os invés de adotar um tom sério, como fez o volante palmeirense, o defensor demonstrou muito bom humor, fez piadas desde o momento em que entrou na sala de imprensa do CT Rei Pelé e não poupou nem o Corinthians, seu ex-time.

Em 2013, Cleber saiu da Ponte Preta e desembarcou no Parque São Jorge. Lá, o zagueiro se destacou e foi vendido para o Hamburgo, da Alemanha, onde ficou até acertar sua transferência para o Peixe, no final de 2016. Perguntado se comemoraria um gol contra o Timão, o camisa 31 mostrou respeito ao ex-clube, mas não hesitou.

“Joguei no Corinthians, tenho grande carinho, mas é passado, que nem água de rio, que não volta mais. Temos que ter respeito, nunca cuspir no prato onde comeu. Comemoro com meus companheiros se fizer gol, mas com respeito. Tranquilo. Abraço meus jogadores, faço uma piadinha, dou uma risadinha e já era”, disse o zagueiro, em entrevista coletiva nesta sexta-feira, no CT Rei Pelé.

Sem pensar mais no Timão, Cleber mostrou muita felicidade com a chance de jogar no Santos. Reforço mais caro do clube para a temporada (R$ 7,4 milhões), o defensor pretende continuar com o jeito brincalhão no ‘melhor time do país’ e já pediu um apelido para a torcida santista.

“Fico muito grato de ter o nome de xerife. Tinha esse nome na Ponte Preta pelas boas atuações lá. Estou empolgado, me dedicando feliz. Espero fazer valer esse nome, é meu trabalho, é o que eu mostro dentro de campo. Por isso que voltei para o melhor time do Brasil”, concluiu o novo reforço do alvinegro.

Cleber foi um pedido do técnico Dorival Júnior. Segundo o comandante santista, o defensor é experiente e chega com qualidade para assumir o posto de titular da equipe na Copa Libertadores da América. Vale lembrar que o Peixe perdeu os titulares Gustavo Henrique e Luiz Felipe, que romperam ligamentos do joelho na atual temporada e só voltam a partir de maio.