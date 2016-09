Ceni revela rotina na Inglaterra e aprova Ricardo Gomes no São Paulo

Vídeos destaque Chama paralímpica é acesa em cerimônia no Museu do Amanhã

Completando 26 anos desde que chegou ao São Paulo nesta quarta-feira, Rogério Ceni ainda se adapta a nova vida fora dos gramados. Atualmente na Inglaterra, estudando para se tornar treinador de futebol, o ex-goleiro tricolor admite que não anda acompanhando seu time do coração como acompanhava enquanto estava no Brasil, mas garantiu que, mesmo atravessando um mau momento na temporada, o clube está em boas mãos com Ricardo Gomes no comando técnico.

“O Ricardo foi um dos caras mais bacanas dos que eu trabalhei. Acho que o São Paulo fez uma escolha fantástica pois é um cara de um caráter excepcional, é uma pessoa por quem eu tenho um carinho muito grande. Eu não pude vê-lo ainda, não pude dar um abraço nele, mas acho que o São Paulo está em boas mãos, com um treinador de altíssimo nível, e uma pessoa, especialmente, de altíssimo nível”, disse Ceni, em entrevista ao site oficial do São Paulo, tecendo elogios ao atual treinador do clube.

Após a aposentadoria no final da última temporada, Rogério Ceni não sacramentou qual caminho iria seguir pós-carreira como jogador profissional, no entanto, o ídolo tricolor agora parece bastante certo de seus próximos passos no mundo do futebol. Diante do mercado brasileiro com poucos treinadores com qualificação internacional, Ceni se prepara para preencher essa lacuna. Morando em Londres, ele revelou, inclusive, ir às aulas de metrô e bicicleta, uma vida bem diferente da que levava em São Paulo.

“Estou fazendo um curso da Federação Inglesa, a FA. Tem sido muito proveitoso, aborda não só temas táticos, técnicos, físicos, mas também o lado psicológico e social do esporte. Além disso, já visitei cinco clubes da Premier League e fico muito contente pela maneira como fui recebido. Também fiz uma aula testa com uma equipe da 7ª divisão daqui, pude dar um treinamento. Muito puxado, porque acordo muito cedo e vou de metrô, bicicleta ou até a pé para o curso, muitas vezes, e ainda temos visitas. É diferente, é uma vida muito diferente”, afirmou.

Concluindo o primeiro nível de seu curso para se tornar treinador, Rogério Ceni admitiu que há a possibilidade de ele seguir na Europa para continuar se qualificando. O desejo do ex-goleiro também é visitar outros clubes do continente e poder acompanhar de maneira mais detalhada o trabalho das equipes.

“Já fiz a matrícula para o próximo nível do curso, agora em outubro-novembro. Quis garantir a vaga, mas voltando ao Brasil vou pensar se darei continuidade. Também estou fazendo contatos para que eu possa visitar outros clubes, estar por mais tempo em algum clube. Que eu possa ver uma semana completa de trabalho, de treinamentos. O que mais me deixa feliz é a receptividade de todos os clubes que eu fui, desde aqueles que têm jogadores brasileiros até aqueles que não têm, agradeço o carinho com que todos me trataram”, finalizou.

Por fim, o ídolo do tricolor comentou sobre a atual fase da sua ex-equipe. Segundo ele, o time tem totais condições de superar essa má fase pela qual travessa, no entanto, preferiu não cravar onde os jogadores poderão chegar neste Campeonato Brasileiro. Após a situação se agravar com o protesto que resultou em invasão de uma torcida organizada ao CCT da Barra Funda, o sinal de alerta segue ligado.

“É um momento delicado, difícil, mas acredito que o São Paulo tem totais condições, tem atletas, elenco, tem profissionais com capacidade de reverter essa situação. Acho que só o tempo vai dizer aonde o São Paulo pode chegar no campeonato, Primeiro é conseguir as vitórias. Ainda faltam 16 rodadas, são quase 50 pontos em jogo e o time tem que tentar pontuar o máximo para acabar na melhor posição possível”, pontuou.

