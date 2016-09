CAS irá decidir sobre apelação de Sharapova no começo de outubro

Paralimpíadas 2016 Veja as melhores fotos das Paralimpíadas do Rio de Janeiro

A Corte Arbitral do Esporte (CAS) divulgou na manhã desta terça-feira que irá decidir sobre o futuro da tenista Maria Sharapova na primeira semana de outubro. Banida do esporte por dois anos, a russa entrou com um recurso contra sua punição e agora espera a decisão do órgão.

Sharapova foi condenada no dia 6 de junho pela Federação Internacional do Tênis (ITF) e recorreu à punição junto ao CAS três dias mais tarde, buscando uma redução da pena sancionada. A russa foi acusada de violação nas regras anti-doping.

Em março, a tenista anunciou que foi pega no doping por fazer uso de substância ilegal durante o Aberto da Austrália, realizado em janeiro. A própria Sharapova foi a público para admitir que usou por anos o Meldonium, afirmando que não sabia que a substância havia se tornado ilícita. A ITF colocou tal medicamento em sua lista de proibidos no dia 1 de janeiro de 2016.

Já em junho, na iminência dos Jogos Olímpicos do Rio, a tenista russa apelou ao CAS para tentar representar seu país nas Olimpíadas, alegando “não ter tido a intenção de violar as regras”. Seu pedido foi negado.

Ex-número um do mundo e dona de cinco títulos de Grand Slam, Sharapova entrou em uma descendente no ranking da WTA e hoje é a 93ª colocada. A Russa já conquistou os quatro Majors, tendo vencido Roland Garros (2012 e 2014), Aberto dos EUA (2006), Aberto da Austrália (2008) e Wimbledon (2004).

