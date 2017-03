Bruno Henrique ameaça torcedor do Santos após xingamento racista

Os jogadores do Santos seguem atentos aos protestos da torcida nas redes sociais. Após Zeca criticar um grupo por meio de um áudio e Victor Ferraz responder uma postagem no Instagram, o atacante Bruno Henrique usou o mesmo veículo para rebater um xingamento racista e ameaçar um torcedor.

Após ser chamado de “nego do c***” pelo santista, o jogador de 26 anos mandou uma mensagem informando que iria acionar seus advogados e a polícia. O atleta ainda ‘intimou’ o homem a repetir as mesmas palavras na frente dele.

Depois da resposta de Bruno Henrique, o torcedor afirmou ser fã do atacante e disse apenas estar bravo pela derrota de 1 a 0 para o Corinthians, no último sábado, em Itaquera, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. O jogador manteve o tom irritado e ameaçou novamente o santista, dizendo que tem tio policial civil.

Vale lembrar que o clima entre os jogadores e a torcida do Santos não anda bem desde a derrota para o São Paulo, no último dia 15, na Vila. De lá pra cá, uma série de protestos vem acontecendo. Além disso, membros de organizadas já entraram no CT Rei Pelé duas vezes para cobrar a comissão técnica.