Auxiliar de Dorival, Elano realiza sonho antigo e integra profissional e base

Elano pendurou as chuteiras, no final do ano passado, mas não conseguiu largar o futebol – e o Santos consequentemente. Além de auxiliar Dorival Júnior desde o começo da temporada, o ex-atleta desenvolve uma função importante para manter a tradição do clube em revelar jogadores: uma vez por semana, o ídolo do Peixe acompanha o treinamento de alguma das categorias de base para promover a integração e aproximar os Meninos da Vila ao profissional.

“A intenção é fazer uma proximidade entre o profissional e os garotos do Santos. Quero conhecer o nome e a história de cada um. Quero levar informações para Dorival e ajudar os meninos a crescerem, é um sonho antigo meu. O clube só tem a ganhar com isto. Os treinadores fazem seu papel normalmente, eu só participo auxiliando. Percebemos a alegria de todos eles [atletas da base] quando entram no CT. Vemos isto nos olhos deles. Pretendo trazer jogadores do principal aqui para dar um abraço nos garotos”, contou Elano ao site oficial do Peixe.

Conforme disse, ele não procura interferir nas atividades que cada treinador desenvolve. Seu papel, a cada visita, é trabalhar o posicionamento e o desempenho dos atletas de forma individual. À frente da equipe sub-15, o técnico Gustavo Roma elogiou a função que Elano vem desenvolvendo.

“É importante porque ele é um profissional rodado, consagrado, ídolo do Santos. A molecada tem ele como fonte de inspiração. Com certeza ele agrega muito, sempre nos dá bons conselhos. Com a experiência como jogador e também, agora, como auxiliar técnico estamos aperfeiçoando nossos trabalhos. Quanto mais informação tivermos, mais conseguiremos evoluir. Queremos absorver tudo”, afirmou.

Após ser eliminado nos pênaltis para a Ponte Preta e ver a chance do tricampeonato seguido do Campeonato Paulista naufragar, o Peixe folga nesta terça-feira e volta aos trabalhos na quarta, visando a Copa Libertadores. No próximo dia 19, a equipe de Dorival enfrenta o Santa Fé, da Colômbia, pela terceira rodada da competição sul-americana.