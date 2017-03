Após cirurgia, zagueiro Luan se prepara para início de reabilitação no Vasco

O zagueiro Luan será desfalque no Vasco durante o mês de março. Na sexta-feira, ele foi submetido a uma cirurgia no quinto metatarsiano do pé direito. Descansando no final de semana, o jogador avisou que já pensa no processo de reabilitação da operação.

“Agradeço a todos pela torcida, orações e mensagens de carinho. Graças a Deus a cirurgia foi bem sucedida, já estou em casa e na próxima semana início a recuperação para estar de volta o mais breve. Deus está no controle!”, escreveu o atleta nas redes sociais.

Campeão olímpico com a Seleção Brasileira, Luan sentia um desconforto na região desde os treinos e jogos da pré-temporada. Inicialmente, os médicos do Vasco tentaram um tratamento conservador que não trouxe grandes resultados.

Agora, o técnico Cristóvão Borges terá a missão de buscar uma nova formação para a zaga nas próximas semanas. Jomar e Rafael Marques são as opções para atuar no setor ao lado do veterano Rodrigo. Em compensação, a comissão técnica prepara a estreia de um grande reforço no ataque: o artilheiro Luis Fabiano