Maurício Galiotte decide trocar departamento médico do Palmeiras

O novo presidente do Palmeiras Maurício Galiotte já começa a realizar mudanças no clube. Mesmo após as conquistas recentes da Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, o mandatário alviverde optou por trocar o departamento médico composto por Rubens Sampaio, Vinicius Martins e Otávio Vilhena. Por meio de um comunicado oficial, foi anunciado o desligamento do trio nesta quinta-feira.

Rubens Sampaio era um dos médicos mais antigos do clube. Depois de permanecer entre 1997 e 2001, ele retornou ao Palmeiras em 2006 e participou das principais conquistas alviverdes, como a Libertadores de 1999, as Copas do Brasil de 1998, 2012 e 2015, além do Brasileirão da última temporada.

Assim como Rubens Sampaio, Vinicius Martins também iniciou sua trajetória no Alviverde em 1997, porém não se desligou do clube até 2016, somando quase 20 anos de serviços prestados. O mais novo do trio era Otávio Vilhena, funcionário palmeirense desde 2000.

Ainda através do comunicado o Palmeiras anunciou que em breve o novo departamento médico será revelado. Nesta quinta-feira acontece a apresentação do novo técnico Eduardo Baptista, que começará os trabalhos à frente da equipe a partir da próxima terça-feira, 10 de janeiro, quando está previsto início da pré-temporada.