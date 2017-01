Alexandre Mattos revela papo com Felipe Melo sobre seu temperamento

Uma das grandes contratações do futebol brasileiro para a temporada de 2017, Felipe Melo, do Palmeiras, é bastante conhecido pelo envolvimento em polêmicas – dentro de campo e fora dele. É inegável que o volante tem personalidade forte, sua trajetória no futebol comprova. Além disso, a interação do jogador nas redes sociais também é outro indício.

Alexandre Mattos, diretor de futebol do Verdão, tratou de falar sobre o temperamento do atleta que, segundo ele, não à toa passou 12 anos de sua carreira na Europa. Em entrevista ao canal SporTV, relevou detalhes da conversa que teve diretamente com o novo reforço.

“Felipe é um cara inteligente, um cara vencedor. Eu falei para ele: ‘Vamos ser honestos. Muita gente está esperando que você venha e tome amarelo, vermelho, que prejudique o Palmeiras. Ou que vai arrumar briga. Faça o sabe fazer de melhor’. Estou convicto de que o Felipe amadureceu muito, vejo-o jogando em alto nível”, disse o diretor.

Outro ponto citado durante a entrevista foi em relação às cláusulas do contrato – e se, no do volante, há especificações exclusivas devido ao seu perfil. Sobre isso, procurou deixar bem claro de que no clube todos têm o mesmo tratamento.

“Não. O Felipe individualmente não. A gente trata todos iguais. O fato é que temos um regulamento interno que previne situações de expulsões diretas, injustificadas, ou exposições do nosso ambiente, de algum profissional ou, até mesmo, do clube nas redes sociais. Isso não é individual. Não vamos individualizar o Felipe em nada. Ninguém pode ser maior que ninguém”, completou.

O volante, de 33 anos, e Alejandro Guerra, o outro badalado reforço, ganharam uns dias a mais de férias e ainda não treinam na Academia de Futebol.