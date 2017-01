A pedido de Modesto, Dorival não deve ir à reunião do Conselho do Santos

Na última semana, o técnico Dorival Júnior recebeu um convite inusitado. O treinador foi chamado para ir à reunião do Conselho Deliberativo do Santos. Inicialmente, a ideia era que ele apenas prestasse esclarecimentos sobre o planejamento para 2017. O comandante, porém, não deve ir ao encontro, que acontece na próxima quinta-feira, na Vila Belmiro.

Mesmo após ter se colocado à disposição dos conselheiros, Dorival ouviu do presidente Modesto Roma que a melhor opção é não comparecer. Segundo o mandatário, alguns membros do órgão pretendem colocar o treinador contra a parede, para que ele explique sua relação com o empresário Edson Khodor, que é cunhado do treinador e trouxe alguns atletas nas últimas semanas para o elenco, como o volante Leandro Donizete e outros para o time B.

Outra preocupação de Modesto é que alguns conselheiros possam aproveitar o momento para fazerem atos políticos, pois as eleições do clube estão marcadas para dezembro deste ano.

Dorival, por sua vez, segue se colocando à disposição do conselho, mas afirma que irá seguir a orientação da diretoria santista. Modesto irá se reunir com o treinador nesta segunda-feira para convencê-lo a não ir na reunião. Segundo o mandatário, o comandante ‘não precisa provar nada’.

Além da conversa com o técnico, a pauta da reunião do Conselho inclui ainda apresentação do relatório contábil administrativo do terceiro trimestre de 2016, discussão de interesses do clube com o Comitê de Gestão, e a votação de proposta para homenagear o narrador esportivo Deva Pascovicci, uma das 71 vítimas do avião da Chapecoense.