Oscar acerta 100% dos arremessos e vence no Jogo das Celebridades

33 anos após recusar a NBA, Oscar Schmidt entrou em quadra para uma partida de basquete pela liga norte-americana. Nesta sexta-feira, o brasileiro participou do Jogo das Estrelas, no final de semana do All-Star Game, em Nova Orleans, nos Estados Unidos. Apesar de não permanecer muito tempo no jogo, o Mão Santa teve 100% de aproveitamento nos arremessos, anotando quatro pontos.

Vestindo a camisa 14, Oscar entrou em quadra pelo time Leste sob a apresentação do locutor de ser “uma lenda do basquete brasileiro”. Na plateia, o Mão Santa tinha a torcida dos compatriotas Ronaldinho Gaúcho, ex-jogador de futebol, e Daniel Hypólito, ginasta brasileiro medalha de prata na Rio-2016. Já o presidente Barack Obama, especulado para o jogo, não compareceu.

Tendo iniciado no banco de reservas, Oscar entrou no segundo quarto, mas pouco participou do jogo. No único lance em que recebeu a bola com condições de arremessar, o brasileiro dominou o passe da atriz americana Rachel DeMita e chutou da entrada do garrafão, com categoria de sempre, fazendo uma cesta de chuá.

Voltando para o banco de reservas no intervalo, Oscar retornou à quadra apenas no quarto final. Mais uma vez, o brasileiro teve apenas uma oportunidade de arremessar, quando recebeu na entrada do garrafão, brigou pela bola e conseguiu chutar, fazendo mais dois pontos em outra cesta de chuá. No fim, o ponto de Oscar contribuiu para o triunfo do time Leste, que venceu o Oeste por 88 a 59.

Em 1984, o Mão Santa foi selecionado pelo New Jersey Nets (atual Brooklyn Nets) na sexta rodada do draft, mas preferiu não aceitar a proposta para continuar defendendo a Seleção Brasileira. Na época, por uma questão de regulamento, jogadores que se tornassem profissionais perderiam o direito de atuar por seus países.