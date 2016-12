LeBron rejeita comparação com Michael Jordan: “Estilos diferentes”

Comparar LeBron James e Michael Jordan é algo inevitável entre os fãs da NBA. Afinal, a cada partida, o astro do Cleveland Cavaliers vem quebrando recordes e escrevendo de vez seu nome entre os maiores do esporte. No entanto, LeBron tratou de minimizar semelhanças em relação ao ex-jogador do Chicago Bulls, considerado o melhor de todos os tempos, no atual patamar de sua carreira, aos 32 anos de idade.

“Ele era muito mais pontuador, chegou a jogar mais próximo ao garrafão nesse ponto da carreira, mas nossos estilos são diferentes. O corpo dele é diferente do meu. Você reconhece a boa forma de alguém nesta idade, mas não há semelhanças em nossos modos de jogar”, afirmou o craque em entrevista ao site oficial dos Cavs.

Fazendo um paralelo com a atual idade de LeBron, aos 32 anos, Jordan já havia vencido três vezes o título da NBA, assim como James, e mostrava-se em pleno vigor físico. Tanto que ele comandou o Chicago Bulls na conquista de outro tricampeonato, de 1995 e 1998. O próprio LeBron reconhece a superioridade de Jordan, seu ídolo, quando veterano.

“Nossos arremessos são diferentes. Ele tinha muito mais levante nos seus arremessos que eu. Isso era definitivamente uma marca dele, mas nossos estilos são completamente diferentes”, ressaltou LeBron James.

O craque, que levou o Cleveland Cavaliers ao primeiro título de sua história na última temporada, vem colecionando boas atuações na atual edição da NBA. Os Cavs lideram a Conferência Leste com 23 vitórias e sete derrotas.