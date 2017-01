James Harden brilha e time de Nenê vence na NBA; Cavs batem os Nets

A noite da última sexta-feira foi histórica para o basquete norte-americano. O armador James Harden, conhecido também como Barba, anotou o segundo triplo-duplo com mais de 50 pontos de sua carreira, sendo o primeiro atleta a realizar tal feito em uma única temporada. Com a atuação de gala de Harden, o Houston Rockets, time do pivô brasileiro Nenê, venceu o embalado Philadelphia 76ers por 123 a 118.

Com 50 pontos marcados, 13 assistências e 13 rebotes, Harden ficou a dois pontos de igualar sua melhor marca da carreira. O brasileiro Nenê também ajudou na vitória dos Rockets, e, com 21 pontos, foi o terceiro maior pontuador do jogo – e o segundo de seu time.

O duelo colocou frente à frente Harden e Joel Embiid. Conhecido como “O Processo”, o jovem camaronês de 22 anos vem apresentando um ótimo basquete em sua primeira temporada nas quadras. Embora tenha anotado 32 pontos em sua volta às quadras após uma lesão no joelho, Embiid não conseguiu levar o 76ers a mais uma vitória na NBA.

Com 35 vitórias e 15 derrotas, o Houston Rockets se manteve na terceira colocação da Conferência Oeste, atrás apenas dos Warrios, com 39 vitórias e sete derrotas, e do San Antonio Spurs, com 36 vitórias e 10 derrotas. Já pela Conferência Leste, os 76ers ocupam a 12 ª colocação, com 17 vitórias e 28 derrotas.

Cavs vencem a 31ª – O Cleveland Cavaliers enfrentou o Brooklyn Nets, pior time da temporada regular da NBA, e venceu por 124 a 116, chegando a 31 vitórias na competição.

Jogando diante dos seus torcedores, que lotaram a Quicken Loans Arena, os Cavs tiveram um início de jogo disputado, mas deslancharam a partir do segundo quarto e, mesmo pontuando menos que os Nets nos últimos dez minutos, venceram com tranquilidade.

Principal jogador da franquia, LeBron James foi o cestinha da partida, anotando um duplo-duplo, com 31 pontos e 11 assistências. O armador Kyrie Irving também teve boa atuação, marcando 28 pontos.

Lakers perdem terceira seguida – Segundo maior campeão da história da NBA, o Los Angeles Lakers não faz uma boa temporada. Na última sexta-feira a franquia da Costa Oeste perdeu para o Utah Jazz por 96 a 88 e chegou a terceira derrota seguida na competição.

Com 16 vitórias e 34 derrotas, a equipe do brasileiro Marcelinho Huertas possui a segunda pior campanha da NBA, atrás apenas do Brooklyn Nets, e ocupa a lanterna da Conferência Oeste.

Confira os resultados dos jogos da última sexta-feira da NBA:

Denver Nuggets 127 x 120 Phoenix Suns

Utah Jazz 96 x 88 Los Angeles Lakers

Indiana Pacers 115 x 11 Sacramento Kings

Boston Celtics 128 x 98 Orlando Magic

Cleveland Cavaliers 124 x 116 Brooklyn Nets

New York Knicks 110 x 107 Charlotte Hornets

Toronto Raptors 102 x 86 Milwaulkee Bucks

Atlanta Hawks 86 x Washington Wizards 112

Chicago Bulls 88 x 100 Miami Heat

New Orleans Pelicans 119 x San Antonio Spurs

Philadelphia 76ers 118 x 123 Houston Rockets

Portland Trail Blazer 112 x 109 Memphis Grizzlies