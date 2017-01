Flamengo quer revisão da suspensão brasileira da Liga das Américas

Em novembro, a Federação Internacional de Basquete (Fiba) suspendeu a Confederação Brasileira de Basquete (CBB) após a entidade brasileira não cumprir uma série de obrigações do órgão máximo da modalidade. Assim, como reflexo da medida, Flamengo, Bauru e Mogi das Cruzes foram excluídos da edição 2017 da Liga das Américas.

Porém, o Rubro-Negro não pretende aceitar facilmente a decisão. Em nota oficial divulgada pela Conselho Diretor do Flamengo nesta sexta, o clube exalta que espera que a Fiba repense a suspensão, já que os erros da CBB não devem servir para punir três times.

“Se a Fiba almeja alcançar a nobre missão de ajudar o basquete brasileiro, minar os clubes da Liga Nacional significa um verdadeiro ‘tiro no pé’, um erro monumental. Se um corpo está doente, sendo que metade está saudável e a outra apresenta gravíssimos problemas, extirpar também a ‘parte boa’ é equivalente a assinar o atestado de óbito do basquete brasileiro, pelo menos no curto prazo. Que a Fiba foque, com todos os argumentos apresentados, no segmento que não está funcionando, caso contrário apenas piorará a situação que está querendo enfrentar”, disse parte do comunicado.

Além disso, o Flamengo destacou a grande importância do time no cenário do basquete, não só nacional, como também sul-americano.

“O C.R. do Flamengo, nas últimas três edições da Liga das Américas, venceu uma e alcançou o terceiro e quarto lugares em duas outras ocasiões. O Flamengo contribuiu de forma importante com a Fiba Américas ao assumir pesados riscos de investimento ao sediar dois eventos de Final Four da Liga das Américas (2014 e 2015), com o Maracanãzinho sempre lotado. Não houve clube na América Latina que mais projetou a Fiba Américas nos últimos anos”, continuou.

Por fim, o Flamengo exaltou que, se a Fiba não voltar atrás na decisão de excluir os times brasileiros da Liga das Américas, o Rubro-Negro tomará suas providências.

“Cabe ressaltar, no entanto, caso a punição aos clubes brasileiros seja confirmada, que o C.R. do Flamengo não poupará esforços, através de nossa área jurídica, para buscar caminhos para processar e buscar o ressarcimento devido de todos que participariam desse enorme prejuízo potencial – tangível e intangível – ao nosso clube”, finalizou.