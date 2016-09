Brasil perde para a Grã-Bretanha no basquete em cadeira de rodas

São Paulo , SP

A Seleção Brasileira masculina de basquete em cadeira de rodas foi derrotada na noite deste sábado pela Grã-Bretanha por 73 a 55, em partida realizada na Arena Carioca 1. O time europeu mostrou superioridade durante todo o confronto, fazendo a equipe da casa amargar o segundo tropeço nas Paralimpíadas do Rio de Janeiro.

No primeiro quarto, os britânicos impuseram um bom ritmo e conseguiram mostrar muita superioridade em relação aos donos da casa. Chegaram a abrir 7 a 2 e sempre estiveram à frente no placar, sem dar chance de resposta.

Apoiado pela torcida e disposto a alcançar o resultado, o time brasileiro entrou melhor no segundo quarto. A equipe verde e amarela conseguiu corrigir os erros ofensivos, mas seguia com dificuldades, frente a um adversário superior, muito concentrado na hora de converter os pontos e que conseguiu fechar o primeiro tempo com 20 a 15.

Na volta do intervalo, o Brasil não conseguiu virar o placar. Diante de um ataque muito forte e sem um bom desempenho ofensivo que fizesse frente ao adversário, os brasileiros acabaram ficando 10 pontos atrás no placar e viram as chances de reagir ficarem cada vez menores.

No último quarto, a torcida tentou empurrar, com gritos de “eu acredito”, mas o Brasil acabou derrotado. Em busca da vitória para ganhar sobrevida e chegar à fase eliminatória dos Jogos, o time brasileiro volta à quadra às 15h15 (de Brasília) deste domingo, para enfrentar a seleção iraniana, pelo penúltimo jogo da fase de grupos. No mesmo dia, mas às 12h15, os vencedores desta noite encaram a Alemanha.