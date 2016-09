Ter Stegen se lesiona, e Cillessen pode fazer sua estreia no gol do Barça

O goleiro titular do Barcelona, Marc André Ter Stegen, sofreu uma lesão muscular durante o treino desta sexta-feira, e será desfalque diante do Alavés, neste sábado, às 15h30 (horário de Brasília), no Camp Nou, pela terceira rodada do Campeonato Espanhol.

Com a contusão do jovem alemão, que se firmou como titular absoluto após a saída do chileno Claudio Bravo para o Manchester City, Luis Enrique pode promover a estreia do holandês Jasper Cillessen, recém-chegado do Ajax.

O novo goleiro do Barça chegou ao clube em agosto, e espera brigar com Ter Stegen por uma vaga entre os titulares. E as chances devem aparecer, já que é esperado que o alemão perca, também, o duelo de estreia na Liga dos Campeões, diante do Celtic, da Escócia.

Ainda que a presença de Cillessen seja esperada, ainda não é descartada a possibilidade do treinador dos catalães optar por Jordi Masip, de 27 anos, formado na base do Barça. Desde 2008 entre os profissionais, o espanhol nunca teve muitas chances no elenco, sendo reserva de Valdés e, posteriormente, Bravo e Ter Stegen.

Diante do Alavés, os azuis-grená buscarão manter 100% de aproveitamento no Espanhol. Até o momento, são duas vitórias, diante de Betis e Athletic Bilbao. O jogo deve marcar também a estreia de Neymar na temporada europeia, após defender a Seleção nas Olimpíadas e nas Eliminatórias.

Recomendado para você