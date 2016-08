Rafinha, Mascherano e Ter Stegen podem estrear no domingo pelo Barça

Seleção Brasileira Confira as fotos do segundo dia da Seleção no CT do Timão

O Barcelona terá reforços importantes para a segunda rodada do Campeonato Espanhol. Além do retorno de Rafinha, que estava no Brasil com a Seleção olímpica, o conjunto blaugrana poderá contar com Mascherano e Ter Stegen, liberados pelo departamento médico para enfrentar o Athletic Bilbao neste domingo, às 15h15 (de Brasília), no estádio San Mamés.

O meia foi relacionado por Luis Enrique pela primeira vez nesta temporada. Convocado por Micale e medalhista de ouro com a Seleção Brasileira olímpica nos Jogos do Rio 2016, Rafinha retornou à Catalunha durante a semana e já viaja com o restante da equipe neste sábado. O português André Gomes, que ainda não estreou por causa de uma suspensão que recebeu quando atuava no Valencia, também apareceu na lista do comandante.

Veja também: Piqué exalta domínio do Barça na Espanha e ironiza Champions do Real

Gol de Messi contra a Roma é eleito o mais bonito do ano

Recuperados, o goleiro e o zagueiro voltam a integrar o time atual campeão do torneio. O alemão foi desfalque por duas semanas, devido a uma lesão ligamentar no joelho esquerdo. O argentino, por sua vez, estirou o músculo da perna direita no jogo de volta da Supercopa da Espanha, o qual o Barça venceu o Sevilla por 3 a 0 e faturou o título, e não joga desde então.

Apresentado nesta sexta-feira, o arqueiro holandês Jasper Cillessen não entrou na convocatória pois o clube ainda não recebeu toda a documentação necessária para sua inscrição.

Confira a lista de jogadores relacionados pelo treinador Luis Enrique: Ter Stegen, Masip, Piqué, Rakitic, Sergio Busquets, Denis Suárez, Arda Turan, Luis Suárez, Messi, Rafinha, Mascherano, Munir, Jordi Alba, Digne, Sergi Roberto, André Gomes, Aleix Vidal e Umtiti.

Recomendado para você