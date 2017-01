Pressionado, Barcelona tenta reverter desvantagem e seguir na Copa do Rei

O Barcelona não começou bem 2017. Nas duas primeiras partidas do ano, empate contra o Villarreal, pelo Campeonato Espanhol, e derrota por 2 a 1 para o Athletic Bilbao, pela Copa do Rei. Agora, na partida de volta das oitavas de final, nesta quarta-feira, às 18h15 (de Brasília), no Camp Nou, os comandados de Luis Enrique tentam reverter a desvantagem para não serem eliminados do torneio.

Jogando em casa, o técnico dos catalães espera que as coisas fluam para o Barça e o time consiga a virada. “Precisamos fazer com que o Camp Nou seja um diferencial. Vamos precisar ser precisos e efetivos”, apontou o espanhol.

O Barcelona não liberou seus jogadores para irem à festa de premiação da Fifa, usando o duelo contra o Athletic como motivação para o veto. Sendo assim, o time terá força máxima, com o trio MSN em campo.

Outros duelos também acontecem nesta quarta-feira. Destaque para o Villarreal, de Alexandre Pato, que precisa se recuperar da derrota por 3 a 1 na partida de ida, diante da Real Sociedad. Jogando em casa, às 16 horas (de Brasília), a equipe tenta se manter viva no torneio.

Também se enfrentam Alavés e Deportivo La Coruña, que empataram por 2 a 2 na ida, e Córdoba e Alcorcón, times da segunda divisão espanhola. Na ida, igualdade sem gols.

Coutinho volta ao Liverpool na Copa da Liga Inglesa

Pela partida de ida das semifinal da Copa da Liga Inglesa, o Liverpool visita o Southampton, nesta quarta, às 17h45 (de Brasília). A novidade na equipe de Jürgen Klopp é o brasileiro Philippe Coutinho, que retorna de lesão e deve ser opção.

Sem atuar desde novembro, o meia é uma das armas dos Reds para chegar à final do torneio pelo segundo ano seguido. Em 2016, a equipe perdeu para o Manchester City, nos pênaltis.

O confronto de volta acontece no dia 25 de janeiro, em Anfield. Quem vencer, encara quem passar da outra semifinal, disputada entre Manchester United e Hull City.

Juventus tenta avançar na Copa da Itália

Na Itália, a Juventus, que domina o futebol nacional nos últimos anos, tenta manter a hegemonia na Copa da Itália. Pelas oitavas de final, em jogo único, a equipe recebe a Atalanta, nesta quarta, às 17h45 (de Brasília).

Se avançar às quartas, a equipe terá um clássico pela frente, independentemente de quem avance no confronto entre Milan e Torino. O time de Turim é a atual bicampeã da competição e busca o tricampeonato seguido, além do 12º troféu da história no torneio. O clube é o maior vencedor da história, com a Roma logo atrás, com nove.

Também nesta quarta, em Florença, às 14h30 (de Brasília), a Fiorentina recebe o Chievo, valendo vaga entre os oito melhores da Copa da Itália.

Na França, PSG busca vaga na semi da Copa da Liga

O Paris Saint-Germain não faz grande temporada, sofrendo no Campeonato Francês, e vendo sua hegemonia no torneio ameaçada. Na Copa da Liga, por outro lado, a campanha é boa, e o time de Unai Emery espera garantir vaga na semifinal, nesta quarta-feira, às 18h05 (de Brasília), diante do Metz, dentro de casa.

Atual tricampeão da competição, e sendo o maior vencedor da história da Copa, com seis taças, o clube da capital francesa tenta evitar ser surpreendido por um rival que ocupa a zona de rebaixamento no Campeonato Francês.

Em outro duelo desta quarta, o Bordeaux, do brasileiro Malcom, recebe o Guimgamp, às 15h45 (de Brasília). A equipe do ex-corintiano é o segundo maior ganhador da história, com três títulos da Copa da Liga.

Braga busca seguir vivo na Copa da Liga

Na Copa da Liga Portuguesa, o Braga espera conquistar uma vaga na semifinal da competição. Na terceira fase, que é disputada em formato de grupo, a equipe tem confronto direto contra o Marítimo, fora de casa, às 18h15 (de Brasília).

Com três pontos, o Braga ultrapassa o próprio rival desta quarta-feira em caso de vitória, já que o Marítimo lidera com quatro. Apenas o vencedor da chave vai para a semifinal do torneio, onde encara o já classificado Vitória de Setúbal.

Na outra partida da chave, no mesmo horário, o Rio Ave, que ainda sonha com a vaga, recebe o já eliminado Sporting de Covilhã. Para se classificar, a equipe de Vila do Conde precisa vencer, além de depender de um tropeço do Marítimo. Além disso, em caso de vitória do Braga, precisaria superar a equipe no saldo de gols.