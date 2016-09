Presidente do Barça já pensa em renovação de contrato para Messi

Next

Com medo de perder seu maior craque, o presidente do Barcelona, Josep Maria Bartolomeu, já prepara uma renovação de contrato para Lionel Messi. Em entrevista à televisão TV3, da Catalunha, o dirigente afirmou que o jogador é prioridade para a equipe.

“Messi nos dá cada vez mais, seu rendimento é especial. De momento, não está estabelecida qualquer ordem de renovação, mas se Messi for o primeiro a renovar é porque é indispensável que continue conosco”, afirmou Bartolomeu.

O atual vínculo do argentino com o clube culé vai até junho 2018. Das outras duas peças do poderoso ataque de Luis Enrique, o uruguaio Luis Suarez tem contrato até 2019 e Neymar, 2021.

Na equipe desde 2000, quando foi descoberto com 13 anos. Pela equipe, Messi conquistou oito Campeonatos Espanhóis, quatro Copas do Rei, sete Supercopas da Espanha, quatro Liga dos Campeões, três Mundiais da Fifa e três Supercopas da Uefa. Individualmente, o jogador foi eleito melhor do mundo em cinco ocasiões: 2009, 2010, 2011, 2012 e 2015.

