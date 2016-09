Novo reforço do Barça, Paco Alcácer revela ser fã de Luis Suárez

Novo reforço do ataque do Barcelona, Paco Alcácer foi apresentado nesta quinta-feira no Camp Nou. O jogador de 23 anos, ex-atleta do Valencia, afirmou que a decisão de trocar de clubes foi fácil e revelou ser fã de Luis Suárez, apesar de concorrer diretamente com o uruguaio por uma vaga entre os 11 titulares.

“Jogar no Barça é um passo adiante em minha carreira. Venho com muita vontade de crescer ao lado de grandes jogadores, é um privilégio para mim. Darei o meu melhor e tentarei marcar muitos gols, que é o que se espera de um atacante”, disse, contando ainda que se espelha no novo companheiro de equipe: “Prestei muita atenção no Suárez nos últimos dois anos, em sua mobilidade, seus gols e sua capacidade de driblar os defensores. É muito importante ter estas três coisas. Ao seu lado vou aprender muito”, completou.

O atleta, que vestirá a camisa 17 pelas próximas cinco temporadas, admitiu estar ansioso para ver em ação o famoso trio MSN, que admira muito. No entanto, apesar de estar ciente da concorrência, Alcácer demonstrou ambição e nada de conformismo com uma possível suplência devido à competência dos três atacantes.

“Aqui estão os melhores jogadores do mundo. Jogar ao lado de Luis Suárez, Leo Messi e Neymar Jr. será uma experiência maravilhosa e aprenderei muito. Quero dar tudo de mim e aproveitar ao máximo minhas oportunidades. O técnico decidirá o meu papel, o ano é muito longo e tudo pode acontecer”, finalizou.

