Neymar volta ao Barcelona e se vê pronto para entrar no próximo jogo

Vídeos destaque Chama paralímpica é acesa em cerimônia no Museu do Amanhã

Depois de 106 dias longe, Neymar voltou para Barcelona. O brasileiro aterrissou na tarde desta quarta-feira no Aeroporto El Prat, na cidade catalã, ao lado de seu pai e do lateral Daniel Alves. Depois das férias, o craque emendou jogos com a Seleção e só iniciará agora a sua temporada na Europa.

“Estou muito contente de voltar para casa. Eu me vejo pronto para jogar já no próximo sábado. Agora, vou descansar para logo retomar os treinamentos com os meus companheiros”, disse o camisa 11 do Barça aos repórteres que o esperavam na saída do aeroporto.

Neymar ficou de férias desde o fim da temporada com o Barcelona até se apresentar na Seleção Brasileira, no início de julho, para disputar os Jogos Olímpicos. Após a conquista do ouro, o técnico Luis Enrique permitiu que o jogador permanecesse no Brasil, já que voltaria a jogar pelo país nas Eliminatórias para a Copa de 2018.

Apesar do longo período afastado, o craque deve retornar ao clube já em forma para atuar no decorrer da temporada, haja visto as boas atuações do atacante na reta final das Olimpíadas e sob o comando de Tite. Além dele, Mascherano também retornou dos seus compromissos com a seleção argentina.

Neymar pode estrar nesta temporada pelo Barcelona já no próximo sábado. Às 15h30 (de Brasília), o time catalão, que mantém 100% de aproveitamento no Campeonato Espanhol, enfrentará o Alavés, no Camp Nou, pela 3ª rodada da competição.

Recomendado para você