Neymar volta a expressar desejo de ver Coutinho no Barcelona

No passado, Neymar já havia tornado pública a sua vontade de jogar ao lado de Philippe Coutinho no Barcelona. O atacante já sugeriu que os catalães contratassem o brasileiro que atualmente defende o Liverpool, e recentemente voltou a reforçar a ideia.

Em uma entrevista exclusiva dada ao Mundo Deportivo, jornal espanhol, Neymar foi perguntado sobre uma contratação que faria para os culés, e sem titubear, respondeu: “Philippe Coutinho. É um cara que eu vejo jogando no Barcelona”, expressando a vontade de ter o companheiro de Seleção Brasileira ao seu lado por um clube.

Também não foi difícil para o camisa 11 dos blaugranas responder sobre um palpite do vencedor da Copa do Mundo de 2018, na Rússia: “Brasil. Espero que o Brasil seja campeão a Copa”, disse.

Sem dúvidas sobre a permanência de Messi ao seu lado no Camp Nou, apesar do argentino ainda não ter acertado a renovação de seu contrato, Neymar acredita que um novo vínculo deve ser acordado em breve: “Ele renovará pois ele é o Barcelona. E o Barcelona é o Messi”.

O brasileiro ainda finalizou comentando sobre como atuar pelo clube do Camp Nou é um sonho que o mesmo alimentava desde sua infância: “Sempre quis jogar no Barça. Desde pequeno tinha essa vontade. E a melhor coisa de jogar no Barcelona é estar realizando um sonho de criança”.