Neymar será julgado quarta-feira e pode perder clássico contra o Real

A expulsão de Neymar no último sábado, no duelo diante do Málaga pelo Campeonato Espanhol, pode acabar saindo mais caro ao Barcelona do que se esperava. Isso pois o brasileiro corre sérios riscos de não poder enfrentar o Real Madrid, em confronto direto pleo título do torneio, caso receba uma punição de pelo menos dois jogos em julgamento que está marcado para acontecer na próxima quarta-feira.

O Comitê de Competição, órgão responsável por analisar a conduta do camisa 11 no confronto, deverá decidir se aplica uma punição ao jogador que irá se somar a suspensão automática pelo vermelho recebido. Para o próximo compromisso, diante do Real Sociedad, Neymar já está de fora. A partida seguinte já é contra os arquirrivais merengues.

Expulso por tomar dois cartões amarelos, o juiz da partida, Gil Manzano, incluiu na súmula as razões que o levaram a aplicar as duas advertências que tiraram o brasileiro do jogo. Além disso, o árbitro registrou que Neymar aplaudiu ironicamente o quarto árbitro quando deixava o gramado junto ao vestiário.

É justamente o gesto, visto como desrespeito pelo Comitê de Competição, que pode render uma suspensão mais extensa de partida, com a previsão de dois ou três jogos de gancho como pena para este tipo de conduta, que passaria a contar a partir do duelo diante do Real Madrid.