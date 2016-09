Neymar retorna aos treinos do Barcelona depois de 108 dias

Depois de mais de três meses sem pisar na Espanha, Neymar voltou ao CT do Barcelona para, finalmente, retomar os trabalhos com o clube e estrear na nova temporada.

O treino desta quinta-feira contou com o retorno do camisa 11, que conquistou a medalha de ouro com a Seleção Brasileira olímpica e venceu as duas partidas válidas pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, nas quais marcou dois gols e deu assistência para mais dois. Além do brasileiro, Mascherano, Umtiti, Digne e Cillessen também estão de volta após atuarem com suas seleções.

A equipe catalã ainda não pôde contar com seu trio de ataque na atual campanha. Além de Neymar, que estava no Brasil, Messi segue com treinos específicos devido à lesão no púbis e Suárez ainda não se incorporou após os jogos com a seleção uruguaia. O técnico Luis Enrique espera poder contar com o trio MSN na próxima rodada, que acontece neste sábado, às 15h30 (de Brasília), contra o Alavés.

No departamento médico, Iniesta, André Gomes e Mathieu seguem evoluindo na recuperação de lesões e, se forem liberados, poderão formar o time titular do Barça pela primeira vez na temporada. Enquanto segue se preparando para o próximo confronto, válido pela terceira rodada, o comandante chamou o zagueiro Marlon, ex-jogador do Fluminense, para trabalhar com a equipe principal.

