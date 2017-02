Neymar posta foto e demonstra otimismo após goleada em Paris

Neymar Jr foi um dos melhores jogadores do Barcelona na goleada sofrida para o Paris Saint-Germain nesta terça-feira. Ainda que esteja decepcionado com o resultado do jogo e reconheça que será muito difícil reverter o quadro, o craque brasileiro mostrou um certo otimismo no dia seguinte da derrota, por meio de suas redes sociais.

Com a legenda “Enquanto houver 1% de chance, teremos 99% fé”, Neymar postou uma foto na manhã desta quarta-feira, mostrando que ainda está digerindo tudo o que aconteceu em Paris.

Enquanto houver 1% de chance, teremos 99% fé ???????????????? Uma publicação compartilhada por Nj ???????? ???? neymarjr (@neymarjr) em Fev 15, 2017 às 4:00 PST

Para garantir a classificação às quartas de final da Liga dos Campeões o Barcelona terá de vencer o Paris Saint-Germain no jogo de volta, no Camp Nou, por 5 a 0. Caso marque quatro gols e não sofra nenhum, o duelo será decidido nos pênaltis.

“Foi um jogo atípico, que dificilmente acontece com a gente. Méritos para o PSG, eles chegaram bem no nosso gol. Está difícil, quase impossível, mas vamos tentar regiar. É difícil se preparar para um jogo assim, estamos quatro gols atrás, nunca passei por essa situação”, afirmou Neymar logo após a derrota.