Neymar não se incomoda com jejum de gols no Barça e vibra com assistências

De férias no Brasil, Neymar está satisfeito com seu desempenho até agora na temporada 2016/2017. Apesar de não ter marcado gols nos últimos nove jogos pelo Barcelona, o atacante tem contribuído com assistências, sendo o líder da equipe nesse quesito no Campeonato Espanhol, com seis passes precisos.

“Estou muito feliz com a temporada que venho fazendo até agora. Apesar de ser uma temporada com poucos gols, mas o gol vai sair naturalmente”, analisou o jogador de 24 anos, em entrevista concedida na noite desta quinta-feira, no Pacaembu, antes da partida beneficente Ousadia x Pedalada, promovida por ele e por Robinho.

“Estou muito feliz com as assistências, eu quero ajudar meu time da melhor maneira possível e continuar fazendo meu papel”, acrescentou o camisa 10 da Seleção Brasileira, que não se diz incomodado com o jejum de gols pelo time catalão. “Nenhum pouco, é uma coisa que eu levo naturalmente, claro que eu gosto de fazer gol todo jogo, mas às vezes acontece de não marcar”, explicou.

Assim como Lionel Messi, Luis Suárez, Mascherano e Piqué, Neymar recebeu férias antecipadas do técnico Luis Enrique. O brasileiro volta a Barcelona no dia 2 de janeiro e planeja manter o desempenho em 2017. “É continuar vencendo, fazendo gols, ajudando meus companheiros no Barcelona, na Seleção Brasileira”, projetou o jogador mais valioso do mundo segundo a revista France Football.

“Fico feliz de ser um jogador valioso, mas eu tenho que demonstrar dentro de campo”, finalizou Neymar.