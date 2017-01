Neymar fica no banco e Barcelona atropela o Las Palmas no Camp Nou

O Barcelona protagonizou mais uma exibição de gala no estádio Camp Nou. O clube catalão goleou o Las Palmas por 5 a 0, neste sábado, e manteve a perseguição ao líder Real Madrid no Campeonato Espanhol. O time chegou aos 38 pontos e está a apenas dois do arquirrival, que jogará sua partida só no domingo.

O brasileiro Neymar assistiu ao jogo do banco de reservas por opção do treinador Luis Enrique. O espanhol Iniesta também permaneceu entre os suplentes, enquanto Raktic entrou no decorrer do jogo. Mesmo com atletas que não costumam figurar entre os titulares, o clube catalão não teve trabalho para exercer o domínio completo da partida.

O show do Barcelona teve início aos 13 minutos, após o uruguaio Luis Suárez emendar uma conclusão de primeira no cruzamento feito por André Gomes. O time seguiu pressionando na sequência do primeiro tempo, mas o goleiro Javi Varas teve atuação importante para manter o Las Palmas na disputa.

No segundo tempo, o arqueiro cometeu uma falha que custou caro à sua equipe. Aos seis minutos, Rafinha lançou para a área e Javi Varas soltou a bola nos pés de Messi, que não teve problemas para anotar o segundo gol.

O Las Palmas era a única equipe da primeira divisão espanhola que não havia sofrido um gol de Messi. Além disso, o argentino igualou o recorde do goleador Raúl por ter marcado contra 35 equipes diferentes da elite do país.

O adversário sentiu o golpe e entregou os pontos. Aos 11 minutos, Rafinha voltou a ser decisivo e deu assistência para Suárez marcar o terceiro do Barcelona. Dois minutos depois, o turco Arda Turan aproveitou rebote do goleiro para ampliar a vantagem catalã.

O último gol do Barça foi marcado aos 34 minutos. Aleix Vidal fez jogada com o atacante Paco Alcácer e bateu fora do alcance de Javi Varas para fechar o placar no Camp Nou.

O próximo jogo do Barcelona será disputado só no dia 22, contra Eibar, fora de casa. Já o Las Palmas tentará se recuperar do baque diante do La Coruña, na sexta-feira. O time soma 24 pontos e ocupa a oitava colocação.