Neymar exalta virada: “Melhor partida que joguei na minha vida”

Mais uma vez decisivo, o atacante Neymar foi o grande nome do Barcelona na goleada por 6 a 1 sobre o Paris Saint-Germain, que rendeu uma histórica classificação para as quartas de final da Liga dos Campeões à equipe catalã. Feliz pelo momento, o brasileiro exaltou a entrega do Barça e declarou ter sido a melhor partida que já jogou em sua vida.

“Sabíamos que uma equipe como o Barcelona pode fazer de tudo. Nós acreditamos em nossa equipe e nossos jogadores. Esta foi a melhor partida que já joguei em toda a minha vida, por conta dos gols, a força dos dois times que se enfrentaram. Estou em um momento muito bom, muito feliz com o meu jogo e meus companheiros”, afirmou o atacante ao canal beIN Sport.

Neymar também analisou o momento mais crítico da partida, quando o PSG fez um gol e ficou muito próximo da classificação.

“O gol do PSG nos desanimou. Estávamos perto da classificação e, com o gol deles, baixamos um pouco os ânimos. Depois fizemos o quarto gol e teve o pênalti que me concentrei muito para converter. Era a esperança para nossa equipe e a classificação acabou vindo no gol do Sergi Roberto”, declarou.

O brasileiro completou comentando sobre a dor após a derrota por 4 a 0 no jogo de ida e a redenção na histórica partida desta quarta-feira.

“A primeira semana depois de Paris foi difícil, porque perder por 4 a 0 é complicado. Mas logo nos recuperamos e retomamos o ânimo para voltar a jogar bem e ser o que éramos. Há uma semana eu estava louco para que este dia chegasse, e fizemos história. Estamos muito contentes. Acreditamos até o final”, finalizou.