Neymar é suspenso e está fora do clássico contra o Real Madrid

A notícia que a torcida do Barcelona temia foi confirmada nesta terça-feira. O atacante Neymar está fora do clássico contra o Real Madrid. O julgamento realizado pela Comissão de Competições da Federação Espanhola anunciou a já esperada suspensão do brasileiro por três jogos. A punição é dividida em uma partida pela expulsão do brasileiro na derrota contra o Málaga por 2 a 0 no último sábado, além de mais duas por ter aplaudido ironicamente a decisão do árbitro.

O craque foi julgado por base do artigo 117 do código disciplinar da Federação Espanhola, que afirma: “Dirigir-se aos árbitros, dirigentes ou autoridades esportivas em terminou como atitudes de menosprezo ou de desconsideração sempre que a ação não constitua falta mais grave, se sancionará com suspensão de dois a três jogos ou por tempo de até um mês.”

Segundo o Mundo Deportivo, o Barcelona deve tentar recorrer da decisão no Comitê, pois na visão do clube, o jogador não tinha a intenção de menosprezar a decisão do árbitro com os aplausos. Caso não consiga reverter a punição, o brasileiro ficará fora dos duelos contra Real Sociedad, Real Madrid e Osasuna, válidos pelas 32ª, 33ª e 34ª rodadas do Campeonato Espanhol.

Neymar acabou levando dois cartões amarelos, consequentemente o vermelho, na partida contra o Málaga no último sábado. Aos 26 minutos do primeiro tempo, o jogador amarrou as chuteiras em frente à cobrança de falta do adversário e levou o amarelo por retardar o reinício da partida. Já aos 19 da etapa final, o atleta fez uma falta dura em Llorente e acabou sendo penalizado com o segundo amarelo.