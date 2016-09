Messi sofre lesão na virilha e desfalcará Argentina nas Eliminatórias

Além de ter cedido o empate para o Atlético de Madrid, o Barcelona tem outra notícia ruim. Lionel Messi sofreu uma distensão na virilha direita durante o confronto desta quarta-feira e ficará fora por três semanas. Assim, o craque também é desfalque para a seleção argentina nas Eliminatórias.

Aos 12 minutos do segundo tempo, Messi abriu muito as pernas para dividir uma bola no meio do campo e imediatamente sentiu a virilha. O argentino ainda tentou permanecer em campo, mas acabou sendo substituído por Arda Turan. De acordo com comunicado oficial do Barcelona, o camisa 10 sofreu uma distensão no músculo adutor da perna direita e precisará de três semanas para se recuperar.

Logo após a notícia, o técnico Luis Enrique se manifestou, lamentando a lesão do craque. “Perder Messi significa uma perda para o futebol. Com ele somos mais fortes, mas vamos tentar continuar manter a nossa potência.”

Outro treinador que será prejudicado com a notícia é Bauza. O técnico da seleção argentina havia feito a sua convocação há apenas cinco dias, com Messi, para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. A Argentina enfrentará o Peru, no dia 6 de outubro, em Lima, e o Paraguai no dia 11, em Córdoba.

