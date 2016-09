Messi admite ter vontade de jogar pelo Newell’s Old Boys

Next

Vídeos destaque Acompanhe as novidades dos clubes paulistas nesta segunda-feira

Paralimpíadas Destaque Veja fotos do revezamento da tocha paralímpica em São Paulo

Apesar de só ter atuado pelo Barcelona em toda a sua carreira profissional, o craque Lionel Messi já foi do clube argentino Newell’s Old Boys quando adolescente. Levado para a Espanha muito cedo, o jogador nunca teve a chance de atuar pela equipe de Rosário, mas não esconde o desejo de, algum dia, jogar pelo clube onde tudo começou.

Em entrevista para o programa Telefe’s Polemica en el Bar, Messi comentou que a mudança para o Barcelona quando ainda era jovem foi a melhor escolha para ser tomada, mas que não deixou de ter o desejo de jogar em seu primeiro clube.

“Eu adoraria (retornar ao Newell’s). É algo que eu tenho mantido vivo dentro de mim porque era o meu sonho quando criança. Obviamente, minha vida começou a mudar e foi para outro caminho, mas eu não tenho arrependimentos. É algo que eu tenho guardado. Eu quero jogar no futebol argentino e no Newell’s, onde eu cresci”, disse.

Messi ingressou nas categorias de base de seu clube de coração aos sete anos de idade. Com 13, acabou sendo levado para a Espanha, onde olheiros do Barcelona o viram jogando e se encantaram com seu futebol, aceitando ele para o time culé logo em seguida.

Motivação para deixar cabelos loiros

O novo visual de Messi nesta temporada também causou espanto, já que o argentino costuma ser discreto e não chama muito a atenção para si através da aparência. No entanto, ainda assim, resolveu tingir seu cabelo de loiro recentemente. E explicou o porquê da mudança, dizendo que se trata de um recomeço para ele: “Eu pintei meu cabelo para começar do zero”, comentou.

Recomendado para você