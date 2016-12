Luis Enrique vê Messi como o melhor da história: “É ridículo compará-lo”

A Bola de Ouro 2016, organizada pela revista francesa France Footbal, foi vencida por Cristiano Ronaldo, mas na opinião de Luis Enrique existe um jogador que não pode ser sequer comparado. Trata-se de um próprio comandado do técnico do Barcelona: Lionel Messi. O comandante azul e grená fez questão de ir além da comparação entre o gajo e o argentino e colocou o camisa 10 como o maior de todos os tempos.

“Ele é diferenciado. É ridículo compará-lo com outro através dos prêmios: Bolas de Ouro e etc… Não houve ninguém como ele e não há nada o que fazer. Compará-lo com craques anteriores do futebol não vale. Antes eram menos fortes fisicamente. Agora estão todos muito preparados, os jogadores recebem muita informação, os treinadores estão muito mais preparados. Que um jogador possa fazer isso nessa época… uau! Não haverá outro como Messi”, declarou.

Há duas temporadas e meia comandando Messi, Enrique tem muitos motivos para valorizar o craque. Só neste período, a estrela do time da Catalunha marcou 122 gols em 126 partidas e ainda recheou o currículo do treinador de títulos. Foram dois do Campeonato Espanhol, além de duas Copas do Rei, uma Liga dos Campeões e o Mundial de Clubes, entre meados de 2014 até o final de 2016.

Aos 29 anos, Messi já foi eleito o melhor do mundo por diversas premiações. Ele possui cinco conquistas da Bola de Ouro, sendo o maior vencedor do prêmio. No entanto, o argentino aparece atrás de CR7 no favoritismo para vencer o Fifa The Best, primeira eleição da entidade máxima do futebol depois da cisão com a France Football.