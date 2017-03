Luis Enrique sobre ano sabático: “Minha esposa não me aguentaria em casa”

Depois de anunciar que não continuará no Barcelona na próxima temporada, Luis Enrique viu seu nome ser incluído em uma série se especulações a respeito de seu futuro. Uma destas apontava para uma mudança para a Inglaterra, enquanto outra indicava que o treinador iria tirar um ano sabático, algo prontamente descartado pelo espanhol.

“Inglaterra? Não sei o que vai acontecer no futuro. O que sei é que a minha mulher não irá aguentar se eu ficar um ano em casa”, afirmou.

Luis Enrique também preferiu não comentar as possíveis opções do Barça para substituí-lo. Alguns nomes, como Jorge Sampaoli, do Sevilla, e Ronald Koeman, do Everton, são especulados pela imprensa europeia. Tentando esconder o jogo sobre os motivos de deixar o Barcelona, o espanhol deixou apenas pistas do assunto. Além disso, o treinador ainda se disse aliviado por comunicar a decisão.

“Há clubes que têm uma implicação maior e eu não consigo desligar. Vejo treinadores que aproveitam ao máximo, e esse não é o meu caso. Quis ser original e, em quatro dias, não perdi as forças. Sinto-me aliviado e concentrado em terminar a temporada”, completou.

A primeira partida de Luis Enrique após o anúncio de sua saída será justamente contra o último clube que treinou antes do Barcelona, o Celta. Agora líder do Espanhol, ainda que com um jogo a mais do que o segundo colocado, Real Madrid, o time de Messi, Neymar e Suárez joga neste sábado, às 16h45 (de Brasília).

“O objetivo é somar o máximo de pontos, o resto vemos depois. Ainda são muitos jogos até o fim, e todos os clubes devem ter algum tropeço”, finalizou o treinador dos catalães.