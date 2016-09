Luis Enrique convoca reunião com elenco para discutir erros do Barça

A derrota do Barcelona diante do Alavés no último sábado pelo Campeonato Espanhol pegou a equipe blaugrana de surpresa. Faltando apenas dois dias para a estreia da equipe na Liga dos Campeões, contra o Celtic, o revés em um jogo considerado fácil ligou o sinal de alerta no Barça, que sabe precisa que melhorar seu desempenho quando entrar em campo pelo torneio continental.

Preocupado em identificar as falhas mostradas em campo o quanto antes e corrigir os problemas com os jogadores do elenco, o técnico Luis Enrique convocou uma reunião com todo o grupo neste domingo, para discutir o que precisa ser melhorado e o que deu errado no último confronto.

A reunião tomou lugar do que inicialmente seria um período de trabalhos de recuperação física dos jogadores. No entanto, a sessão foi adiada para que os atletas pudessem debater e exercitar a autocrítica em relação ao futebol apresentado neste sábado.

Após o resultado negativo, Luis Enrique destacou como a fragilidade na marcação e a pouca fluidez ofensiva determinaram o placar, chamando atenção para que os problemas não se repitam contra o Celtic.

“Fomos frágeis na defesa e isso é algo que precisa melhorar. Também é evidente que nos faltou mais fluidez. Os jogadores agora precisam estar preparados para terça-feira. Em uma competição curta como a Champions os erros se pagam”, comentou.

Recomendado para você