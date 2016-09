Encantado com Messi, Luis Enrique crava: “É o maior de todos os tempos”

São Paulo Veja as fotos do treino do São Paulo

O técnico do Barcelona, Luis Enrique, não poupou elogios ao argentino Lionel Messi, após o camisa 10 dos catalães brilhar na vitória por 7 a 0 sobre o Celtic, da Escócia, pela primeira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O cinco vezes melhor jogador do mundo balançou as redes três vezes, contribuindo muito para a goleada dos espanhóis. Esta foi a 36ª vez que Messi conseguiu fazer três gols em um mesmo jogo, atuando pelo Barça. Além dele, Suárez marcou duas vezes, enquanto Neymar e Iniesta completaram a goleada.

Na coletiva após o confronto, Luis Enrique rasgou elogios a Lionel. “Messi é o futebol, é o maior de todos os tempos. Seríamos burros se não lhe déssemos a liberdade para fazer o que ele faz”, vibrou o comandante, que colocou seu atleta em um patamar acima de Pelé, Maradona e todos os outros jogadores da história.

Sobre a atuação de sua equipe, o treinador mostrou-se igualmente impressionado. “Foi um espetáculo desde o início. Tudo deu certo desde o começo. Tanto no ataque como na defesa”, elogiou Luis Enrique.

Com a goleada, os catalães começam muito bem a busca pelo sexto título continental, além de recuperarem-se da derrota no fim de semana, para o modesto Alavés, pelo Espanhol. O próximo desafio do time de Messi e Neymar na Liga será na Alemanha, diante do Borussia Monchengladbach.

