Em jogo com dois gols anulados e três expulsos, Barça empata com Atlético e vai à final

O que para muitos foi a final antecipada da Copa do Rei da Espanha teve um vencedor. Nesta terça-feira, Barcelona e Atlético de Madrid fizeram o jogo de volta da semifinal da competição, no Camp Nou, e com o empate por 1 a 1, o Barça garantiu sua vaga na decisão do torneio. O gol catalão foi anotado pelo uruguaio Luis Suárez, que deixou sua marca em outro anulado, acabou expulso nos minutos finais do jogo e não jogará a final. Já o tento dos colchoneros foi marcado por Gameiro, que ainda perdeu um pênalti. A partida teve ainda Sergi Roberto e Carrasco expulsos, além de uma bola na rede de Griezmann, também anulada.

El Pistolero já havia marcado no confronto de ida, no Vicente Calderón, quando o Barcelona venceu por 2 a 1. Messi anotou o outro gol do Barça, enquanto Griezmann descontou na ocasião. Por isso, os blaugranas entraram no gramado do Camp Nou jogando pelo empate, ou até mesmo uma derrota pelo placar mínimo.

Assim, precisando de ao menos dois gols para se classificar nesta terça-feira, o Atlético de Madrid começou o jogo pressionando o Barcelona, que não tinha Neymar, suspenso, e Busquets e Iniesta, no banco de reservas. Fora de casa, os colchoneros conseguiram um domínio impressionante na primeira etapa, especialmente até os 35 minutos. Com Carrasco, Koke e Filipe Luis, o Atleti teve boas oportunidades, mas parou nas defesas do goleiro Cillessen.

O Barcelona estava apático na partida e não levava perigo ao gol de Moyá. Porém, quem tem um jogador cinco vezes melhor do mundo em seu time, sempre pode esperar algo diferente. Messi recebeu no meio de campo, já limpando a marcação de Filipe Luis. O argentino cortou três marcadores para a direita, depois levou para a esquerda e soltou a canhota de fora da área. Moyá fez a defesa, mas espalmou para frente e Luis Suárez, em posição legal, mandou para as redes, no minuto final do primeiro tempo.

O gol do Barcelona foi um balde de água fria para o Atlético de Madrid, que começou a segunda etapa em ritmo lento. No entanto, a expulsão de Sergi Roberto, aos 11 minutos, deu novo ânimo para os colchoneros. O espanhol recebeu o segundo cartão amarelo por uma falta boba e levou Luis Enrique à loucura, já que o treinador estava pronto para o substituir por Aleix Vidal.

Animado pela vantagem numérica, o Atlético de Madrid partiu para cima e conseguiu seu gol aos 18 minutos, mas a arbitragem anulou o lance erroneamente. Carrasco deu um bonito toque de primeira para Griezmann, que dominou na área e bateu cruzado, mandando para as redes. No replay, ficou claro que o pé direito de Piqué dava condição para o francês.

Se já não bastasse a frustração pelo gol mal anulado, o Atleti ainda viu o o número de atletas de cada equipe ficar igual ao Carrasco ser expulso, aos 23 minutos. O belga escorregou e acabou dando um carrinho duro em Arda Turan. O árbitro não perdoou o lance e seu o segundo cartão amarelo ao atacante.

A partida ainda teve duas bolas explodindo no travessão. Primeiro, aos 32, Messi cobrou falta de muito longe e mandou a bola no ângulo. Ela explodiu no travessão, caiu sobre a linha e não entrou. Em seguida, Gameiro teve a primeira chance do empate em cobrança de pênalti duvidoso cometido por Piqué, mas o francês exagerou na força e mandou a bola no poste.

A redenção de Gameiro, no entanto, veio poucos minutos depois. Griezmann recebeu lindo passe dentro da área e, ao invés de finalizar, só rolou a bola para seu compatriota empatar o jogo e colocar ainda mais fogo na partida.

O Atlético de Madrid pressionou muito para conseguir a virada e levar a partida para a prorrogação, mas foi o Barcelona quem anotou mais um. Luis Suárez recebeu ótimo passe de Messi em contra-ataque e finalizou de canhota, no ângulo. O uruguaio já estava indo comemorar, quando a arbitragem anulou o tento. Por fim, já nos acréscimos, o camisa 9 deixou o braço em disputa pelo alto com Koke e recebeu o segundo cartão amarelo, sendo expulso, o que o tira da final da Copa do Rei.

Agora o Barcelona espera até amanhã para saber quem enfrentará na decisão da Copa do Rei. Celta e Alavés jogam nesta quarta-feira, após empate sem gols em Vigo. A final da Copa do Rei acontece apenas em maio.