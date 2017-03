Corinthians brinca com foto de Neymar com bandeirinha: “Está querendo”

O Corinthians tem utilizado bastante a passagem de Neymar por suas instalações durante os jogos da Seleção Brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo. Nesta quarta-feira, o Timão brincou com uma foto em que o atacante comemora um gol no jogo contra o Paraguai segurando a bandeirinha de escanteio com o escudo do Timão.

“Já vestiu nossa camisa, já segurou nossa bandeira! #TáQuerendo”, descreveu o perfil oficial do clube de Parque São Jorge, lembrando que o craque já havia sido fotografado com a camisa corintiana.

A Seleção Brasileira fez a festa da torcida nesta terça-feira em jogo contra o Paraguai. Com a Arena Corinthians lotada, a equipe canarinho venceu por 3 a 0 e garantiu a vaga na Copa do Mundo de 2018.