Com novos projetos, Ronaldinho Gaúcho revela aposentadoria em 2017

Atualmente sem contrato com qualquer time e jogando amistosos e torneios de futsal, Ronaldinho Gaúcho afirmou em coletiva à imprensa espanhola que irá se aposentar dos gramados em 2017.

“Já estou velho. Tenho 36 anos e estou pensando em finalizar minha carreira. A ideia é jogar mais um ano. Estou imerso em projetos novos relacionados com música e futebol, minhas duas paixões. Estou pensando em coisas novas, que sempre gostei. Verei o que farei este ano”, afirmou o craque.

Símbolo do ressurgimento do Barcelona em 2006, com o título da Liga dos Campeões, Ronaldinho se disse realizado profissionalmente. “Foi uma vida dos sonhos. Ganhei tudo e estou realizado. É impossível escolher um só momento”, comentou.

Com a Seleção Brasileira, o camisa 10 foi um dos pilares do título da Copa do Mundo de 2002. O craque também colocou o Atlético-MG no mapa da América do Sul, vencendo a Libertadores de 2013 com o Galo. Desde que começou, em 1998, no Grêmio, Ronaldinho também teve passagens por PSG, Milan, Flamengo, Querétaro e Fluminense.

