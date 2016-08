Barcelona anuncia contratação do atacante Paco Alcácer

Vídeos destaque Líder no Brasileiro, Verdão foca em confronto da Copa do Brasil

Foi oficialmente anunciada na manhã desta terça-feira a contratação do atacante Paco Alcácer pelo FC Barcelona, da Espanha. O jogador de 23 anos do Valencia já tinha passado por seus exames nesta segunda e agora assinou seu contrato, já posando com a camisa do clube catalão.

A equipe azul-grená pagou 30 milhões de euros (cerca de R$ 108 milhões) pelo jovem atacante, além de mais 7,2 milhões em variáveis. Alcácer terá uma cláusula de rescisão em 100 milhões de euros (R$ 306 milhões).

Atualmente com a seleção espanhola para o amistoso contra a Bélgica nesta quinta, em Bruxelas, o atacante deve se apresentar à equipe após os trabalhos com o grupo de Julen Lopetegui.

Formado nas categorias de base valencianas, Paco chegou a atuar por uma temporada no Getafe, onde jogou 23 partidas e anotou quatro gols. Nas últimas duas temporadas pelo Valencia, o jovem contabilizou 43 tentos em todas as competições me que jogou.

O jogador chega como primeiro nome de ataque contratado por Luis Enrique nesta janela de transferência. Além do espanhol, o Barça adquiriu o goleiro Jasper Cillessen, o zagueiro Samuel Umtiti, o lateral Lucas Digne e os meio-campistas André Gomes e Denis Suárez.

Alcácer será um substituto imediato e de qualidade para o ataque catalão formado por Neymar, Suárez e Messi, que sofreu na última temporada quando uma parte do “tridente” sofria com lesões ou ausências.

