Barça anuncia renovação de Busquets com multa de R$ 726 milhões

Quem quiser tirar Sergio Busquets do Barcelona vai ter que desembolsar uma verdadeira fortuna. O clube catalão anunciou oficialmente, nesta quarta-feira, que o volante irá assinar a renovação contratual nesta quinta. O novo vínculo terá duração até 2021 e uma multa rescisória de 200 milhões de euros (R$ 726 milhões).

Um dos pilares do elenco azul e grená nas últimas temporadas, Busquets sempre vira notícia durante as janelas de transferências do futebol europeu, figurando nas listas de interesse de gigantes, mas parece pouco interessado em deixar o Barça.

Além do valor de rescisão exorbitante, o contrato ainda possui uma cláusula de extensão que pode chegar até 2023.

Formado nas categorias de base e vestindo a camisa profissional blau-grana desde 2008, o meio-campista de 28 anos se tornou um dos principais nomes do futebol mundial e ainda é presença certa nas convocações da seleção espanhola.

