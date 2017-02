Após tropeço na última rodada, Barcelona busca reação contra Bilbao

Após empatar por 1 a 1 com o Betis no fim de semana e ver o Real Madrid, que lidera com 46 pontos, se distanciar na ponta da tabela de classificação, o Barcelona busca a reação neste sábado, quando recebe o Athletic Bilbao no Nou Camp, em Barcelona, pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol. O Barça divide a segunda colocação com o Sevilla, ambos com 42 pontos, e não pode pensar na possibilidade de um tropeço.

A tarefa deste sábado porém se desenha complicada, pois o Athletic Bilbao montou um bom time para esta temporada e costuma complicar a vida do Barcelona, pressionado por não poder perder pontos, principalmente como anfitrião.

“Vai ser um jogo muito complicado porque sabemos que a entrega precisa ser total para que a nossa equipe não volte a perder pontos, pois perdemos alguns importantes, inclusive por conta de erros de arbitragem. Não podemos dar chance para o azar contra o Athletic Bilbao” afirmou Luís Suárez. “Acredito que podemos realizar uma boa partida e nos impor como anfitriões. O nosso foco neste momento está todo nesta partida” completou o craque do Barcelona.

Ainda no sábado o Atlético de Madrid, que está na quarta posição com 36 pontos e defende a permanência na zona de classificação para a próxima Champions League, recebe o Leganés, que tem 18 pontos e flerta com a zona de rebaixamento, no Estádio Vicente Calderón, em Madri.

Abaixo todos os confrontos programados para este fim de semana, respeitando o horário de Brasília:

Sábado

10h Málaga x Espanyol

13h15 Barcelona x Athletic Bilbao

15h30 Atlético de Madrid x Leganés

17h45 Valencia x Eibar

Domingo

9h Sevilla x Villarreal

13h15 Sporting Gijón x Alavés

15h30 Real Sociedad x Osasuna

17h45 Celta x Real Madrid

Segunda-feira

17h45 Granada x Las Palmas