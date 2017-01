Expectativa do Bahia é conquistar títulos, garante Hernane

Hernane, atacante do Bahia, deixou claro qual é o objetivo do Esquadrão de Aço na temporada de 2017. Em entrevista concedida nesta terça-feira, o jogador mostrou seu otimismo para o ano.

“A expectativa desse ano é ganhar títulos. O Bahia voltou para a elite do futebol e está pensando alto neste ano. O clube fez excelentes contratações, com jogadores de nível de Série A que chegaram para somar. Então eu vejo um Bahia forte para a temporada de 2017”, afirmou o jogador de 30 anos.

Nesta terça-feira, oito jogadores contratados pelo Tricolor Baiano foram regularizados e entraram no Boletim Informativo Diário (BID). São eles: Juninho, Eduardo, Allione, Matheus Reis, Matheus Sales, Zé Rafael, Gustavo e Diego Rosa. Além desses nomes, Armero, Wellington Silva, Zé Rafael, Gustavo e Hedson chegaram para reforçar o elenco.

Hernane, que foi o artilheiro do clube baiano em 2016, também falou da expectativa para entrar em ritmo de jogo.

“Acho que em seis ou sete partidas a gente começa a ganhar o ritmo de jogo ideal para competição, mas temos que tentar nos aperfeiçoar o mais rápido o possível” disse o atleta. O centroavante também falou sobre os trabalhos com o técnico Guto Ferreira.

“O meu relacionamento com o Guto sempre foi dos melhores. Eu já conheço o Guto desde 2012, já pude trabalhar com ele”, contou Hernane. “Ele expõe as suas opiniões, nós colocamos as nossas em prática também. Quem tem a ganhar com isso é o Bahia. Ele está tentando tirar alguma coisa da gente para podermos o ajudar. Então podemos dizer que o Guto está dividindo ideias com os jogadores”, completou.