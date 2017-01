Com lesão no tendão, Edigar Junio será desfalque por, pelo menos, um mês

O Bahia terá o desfalque do seu vice-artilheiro de 2016 para o início desta temporada. Edigar Junio sofreu uma lesão no tendão do pé direito durante a partida contra o Wolfsburg, da Alemanha, na Copa Flórida, no dia 12, mas não precisará passar por uma cirurgia.

A decisão foi tomada após o atacante passar por um exame de imagem e o coordenador médico Luiz Sapucaia ter avaliado os resultados. Como consequência, o jogador de 26 anos ficará afastado dos treinos por entre 30 e 45 dias, dependendo da evolução do tratamento, que já foi iniciado.

“O Edigar teve um trauma direto no primeiro jogo da Copa Flórida. Tratou, reagiu bem, não teve dor, foi ao segundo jogo e as dores voltaram. Resolvemos investigar na chegada e descobrimos uma lesão no tendão. Ele teve um estiramento grau 2 na zona de transição, que merece um cuidado. É uma lesão que a gente dá 30 a 45 dias. Não é de tratamento cirúrgico. Vamos deixá-lo no repouso para evitar o agravamento”, falou Sapucaia em entrevista coletiva.

Na última temporada, Edgar Junio teve a sua melhor temporada em números de gols, balançando as redes 16 vezes. Além disso, ele atuou em 47 dos 64 jogos do Esquadrão de Aço, formando ataque junto com Hernane.