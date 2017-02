Bahia vence Moto Club e lidera Grupo B da Copa do Nordeste

O Bahia assumiu a liderança do Grupo B da Copa Nordeste de maneira provisória na noite deste sábado. Superior ao Moto Club-MA durante a partida disputada no Estádio Pituaçu, o time comandado pelo técnico Guto Ferreira ganhou por 2 a 0 em seu primeiro triunfo pelo torneio.

Com quatro pontos em dois jogos, o Bahia dorme na liderança da chave e, para manter a ponta, precisa torcer por um empate no jogo entre Altos-PI e Fortaleza, que se enfrentam neste domingo, no Piauí. Já o Moto Club, com apenas um ponto, figura na lanterna.

Pela terceira rodada da Copa do Nordeste, às 17 horas (de Brasília) do próximo domingo, o Bahia enfrenta o Altos, no Estádio Lindolfo Monteiro. Já o Moto Club, em jogo programado para as 20 horas de domingo, tenta sua primeira vitória diante do Fortaleza, no Castelão.

O Bahia inaugurou o marcador na noite deste sábado aos 24 minutos do primeiro tempo. Posicionado na entrada da área, Hernane sofreu falta ao fazer o pivô. Em uma bela cobrança, o meia Régis, com passagem pelo Palmeiras, mandou de perna esquerda para o fundo das redes.

O time tricolor praticamente matou o jogo aos 28 minutos da etapa complementar. Atento, Hernane pegou a sobra dentro da área e foi derrubado por Ozéia. O próprio centroavante se encarregou de cobrar o pênalti e marcou seu primeiro gol na temporada de 2017.

Em mais um jogo disputado neste sábado, o River-PI venceu o Sampaio Corrêa por 1 a 0, em São Luís, gol de Rodrigo Tiuí. Com 100% de aproveitamento em dois jogos, o time piauiense lidera o Grupo C e no próximo sábado pega o Sport, no Recife. Já a equipe maranhense, ainda sem pontuar, no domingo recebe o Juazeirense.