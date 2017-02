Após 35 min de atraso por falta de luz, Bahia e Jacuipense empatam sem gols

Faltou luz no Estádio Eliel Martins e futebol para Jacuipense e Bahia na noite desta quarta-feira. Pela segunda rodada do Campeonato Baiano, as duas equipes fizeram um jogo fraco e que terminou em um empate sem gols.

Além do fraco futebol, os torcedores presentes ainda precisaram esperar 35 minutos para o início da partida, que teve atraso porque os refletores do estádio não conseguiam acender. Assim, um gerador teve que ser trazido para resolver o problema.

Não faltou vontade para os dois times, mas o jogo foi muito brigado e de pouca técnica durante os 90 minutos. O gramado do Valfredão, em péssimas condições, também prejudicou o futebol apresentado.

Com o resultado, o Bahia chegou aos quatro pontos ganhos, assumindo a liderança provisória do Campeonato Baiano. A equipe, porém, ainda pode ser ultrapassada nesta rodada por Vitória ou Vitória da Conquista, que se enfrentam nesta quinta-feira. Já a Jacuipense soma dois pontos ganhos e é a quarta colocada.

Na próxima rodada, o Bahia recebe o Bahia de Feira, quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), pela terceira rodada do Estadual. Antes, porém, a equipe tem um compromisso pela Copa do Nordeste, sábado, às 20h30, contra o Moto Clube-MA.