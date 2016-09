Ainda sonhando com G4, Avaí e Criciúma fazem clássico na Ressacada

Palmeiras Veja fotos do treino do Palmeiras

Neste sábado, o clássico entre Avaí e Criciúma irá movimentar Santa Catarina, quando as equipes se enfrentam no estádio da Ressacada, às 16h (de Brasília), pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Os dois times estão na metade da tabela de classificação e se dividem entre a esperança pelo acesso e a luta contra o rebaixamento.

Nas últimas três rodadas da Série B, o Avaí conquistou duas vitórias e um empate, o que fez o Leão chegar aos 30 pontos ganhos e alcançar a 12ª colocação. Assim, a equipe azurra ainda está a três pontos da zona de rebaixamento, mas já sonha com o G4, a oito de ser alcançado. Para ficar mais próximo de seu objetivo, porém, o time terá de quebrar um tabu diante do Criciúma em 2016 – três derrotas nos três jogos desta temporada.

“Por não ter conquistado uma vitória contra o Criciúma ainda neste ano precisamos entrar em campo com atenção redobrada. É um clássico e confronto de seis pontos. Certamente teremos um jogo difícil, porém, atuaremos em casa e temos que nos impor. Com inteligência, podemos quebrar esse tabu e continuar com a nossa caminhada de jogo-a-jogo. Nas últimas rodadas da Série B encaramos as partidas como decisões e diante do Criciúma não será diferente”, garantiu Renato, titular absoluto do Avaí.

O provável time do Avaí que irá a campo conta com Renan; Renato, Betão, Luiz Gustavo e Capa; João Filipe, Judson, Caio César (Diego Jardel) e Marquinhos; Rômulo e Lucas Coelho.

O Criciúma, por sua vez, apesar de estar na nona colocação com 31 pontos, não vence há três jogos nesta Série B. Nas últimas partidas – derrota por 1 a 0 para o Joinville, empate por 1 a 1 com o Goiás e outra igualdade, contra o CRB, também por 1 a 1. Mesmo assim, Felipe Guedes acredita no triunfo no clássico.

“No meu ponto de vista, os três jogos foram bons, a gente cresceu, foi no detalhe. A vitória não veio, escapou, mas estamos trabalhando forte para a vitória vir em seguida. Espero que seja no jogo de sábado”, disse Felipe Guedes.

Se Roberto Cavalo não surpreender, o Criciúma deve entrar em campo com a seguinte formação: Luiz; Paulo Cézar, Raphael Silva, Diego Giaretta e Niltinho (Marlon); Barreto, Felipe Guedes, Douglas Moreira e Alex Maranhão; Roberto e Jheimy.

FICHA TÉCNICA

AVAÍ X CRICIÚMA

Local: Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC)

Data: 10 de setembro de 2016, sábado

Horário: 16 horas (Brasília)

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG-FIFA)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG-FIFA) e Sidmar dos Santos Meurer (MG)

AVAÍ: Renan; Renato, Betão, Luiz Gustavo e Capa; João Filipe, Judson, Caio César (Diego Jardel) e Marquinhos; Rômulo e Lucas Coelho

Técnico: Claudinei Oliveira

CRICIÚMA: Luiz; Paulo Cézar, Raphael Silva, Diego Giaretta e Niltinho (Marlon); Barreto, Felipe Guedes, Douglas Moreira e Alex Maranhão; Roberto e Jheimy

Técnico: Roberto Cavalo

