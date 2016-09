Thiago Braz fica com a prata no Festival Internacional em Berlim

Medalhista de ouro no salvo com vara nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, o brasileiro Thiago Braz esteve neste sábado em competição pelo Festival Internacional de Atletismo (ISTAV), que ocorreu em Berlim, na Alemanha, e acabou com a segunda melhor marca e a medalha de prata pela disputa.

O melhor salto de Thiago no dia acabou sendo de 5,72m, em sua terceira tentativa. Quem levou a medalha de ouro foi o grego Konstantinos Filippidis, que apesar de saltar na mesma altura, superou o brasileiro nos critérios de desempate e subiu no lugar mais alto do pódio no Estádio Olímpico de Berlim.

O francês Renaud Lavillenie, principal rival de Thiago Braz durante os Jogos Olímpicos e que na ocasião acabou ficando com a medalha de prata não participou do torneio. O bronze ficou com o mesmo atleta que foi o terceiro colocado no Rio de Janeiro: o estadunidense Sam Kendricks, que saltou 5,62m.

Thiago ainda tentou ambiciosamente saltar acima de 5,86m, mas não foi capaz de completar o salto sem derrubar o sarrafo nas tentativas que ainda lhe restavam.

