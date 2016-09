Ouro no salto triplo nos Jogos do Rio, Ibarguen sofre assalto na Colômbia

São Paulo Veja as fotos do treino do São Paulo

A medalhista de ouro no salto triplo, no Rio 2016, Caterine Ibarguen, foi assaltada em Medellín, na Colômbia. A atleta estava em um carro quando este foi cercado por dois homens armados. As informações são do jornal El Colombiano.

Testemunhas afirmaram que Ibarguen estava próxima a um bairro residencial, acompanhada de outra pessoa no veículo. Julio Goméz, membro da Federação Internacional de Atletismo (IAAF), falou sobre o caso, após conversar por telefone com a esportista.

“Foi um incidente, mas não passou de um susto. Ela está tranquila e agora quer descansar”, afirmou o dirigente, que revelou a possibilidade de os assaltantes não terem visto que Ibarguen estava no carro: “Parece que eles nem viram que Caterine estava lá”.

A colombiana é a grande estrela do salto triplo nos últimos anos. Além do ouro no Rio, quando saltou 15,17m em agosto, ela também a atual bicampeã mundial e vencedora dos Jogos Pan-Americanos de Toronto, em 2015.

Na Liga Diamante, Ibarguen é a atual tetracampeã, sendo que na edição deste ano ela venceu seis das sete etapas. Sua única derrota aconteceu em Birmingham, na Inglaterra, quando a cazaque Olga Rypakova levou a melhor, deixando Caterine em segundo lugar.

Recomendado para você