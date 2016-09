Em sua última competição no ano, Thiago Braz leva prata em Schaan

Participando da etapa de Schaan, em Liechstenstein, do Gonden Fly – torneio realizado nas ruas de cidades pelo mundo – o campeão olímpico Thiago Braz conquistou a medalha de prata no salto com vara, encerrando sua temporada com mais uma medalha.

Saltando 5,70m, o brasileiro conquistou a mesma marca de Jan Kuclicka, da República Tcheca, mas ficou na segunda colocação nos quesitos de desempate. Konstatinos Filipidis, da Grécia, foi o terceiro colocado.

Thiago falhou suas primeiras tentativas no sarrafo à 5,50m e 5,60m, mas venceu de primeira o obstáculo de 5,70m. Para tentar o ouro, o brasileiro tentou elevar em mais 10 centímetros sua marca, mas falhou três vezes e garantiu a prata.

Principal adversário na final dos Jogos do Rio, o francês Renaud Lavilenie ficou de fora desta prova em Liechtenstein. Nas Olimpíadas, Lavillenie era o franco favorito ao ouro, mas Thiago, saltando 6,03m, bateu o recorde olímpico e garantiu o lugar mais alto no pódio.

